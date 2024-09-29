شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الرمادى ينتظر إعلان مواعيد مباريات السوبر المحلى لتجهيز سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر أيمن الرمادى، المدير الفنى لفريق سيراميكا، تحديد مباريات كأس السوبر المحلى، المقرر إقامته فى الإمارات فى الفترة من 18 إلى 21 أكتوبر المقبل.

وتأهل فريق سيراميكا لكأس السوبر المحلى بعد تتويج بكأس رابطة الأندية للموسم الثانى على التوالى، وسيكون فى مواجهة قوية أمام الأهلى فى افتتاح مباريات السوبر.

وخاض سيراميكا مواجهة ودية أمام السكة الحديد والتى بهزيمة الفريق بثلاثية ويبحث حاليا عن وديات لتجهيز اللاعبين بشكل قوى لمواجهة الأهلى.

وتعاقد سيراميكا مع محمد صادق قادما من مودرن سبورت، وأيمن موكا قادما من الجونة، والثلاثى يوسف عفيفى ومحمود الزيتى ومحمد عصام من ديروط، وأحمد أشرف وأحمد عابدين ويوسف سيد عبد الحفيظ من الأهلى، محمد أبو العمايم من إنبى، والمهاجم الغانى عمر عبد الرؤوف والجناح الأوغندي عباس كيوني، واستعادة عمرو قلاوة بعد انتهاء إعارته لسموحة.

واستقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على إقامة مباريات بطولة السوبر المصرى الرباعى خلال الفترة من 18 حتى 21 أكتوبر المقبل بالإمارات.