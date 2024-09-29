ميسي غاضب من الحكم ويوجه له ألفاظ "خارجة"

ياسر رشاد - القاهرة - وجه الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي، انتقادات لاذعة لحكم المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 مع فريق شارلوت في الدوري الأمريكي، والتي أقيمت يوم السبت.



بدأت المباراة بتقدم فريق شارلوت في الدقيقة 56 من خلال هدف سجله كارول سفيدرسكي، لكن ميسي تمكن من تعديل النتيجة بتسديدة رائعة. وفي الدقيقة 12 من الوقت المحتسب بدل الضائع، أظهر ميسي مهارته بتمرير كرة عالية فوق ستة مدافعين إلى جوردي ألبا، الذي أرسل الكرة برأسه إلى لويس سواريز.

ومع ذلك، أخفق سواريز في التسجيل من مسافة قريبة، حيث وضعت الكرة فوق العارضة بعد احتكاكه مع حارس مرمى شارلوت، كريستيان كاهلينا.

بعد نهاية المباراة، أبدى ميسي استياءه الشديد، حيث شعر بأن فريقه كان يستحق الحصول على ركلة جزاء.

وعبر ميسي عن غضبه بتوجيه كلمات مسيئة إلى الحكم، واصفاً إياه بأنه "حقير" ورغم ذلك، نجا ميسي من الطرد وتم إنذاره بدلاً من ذلك، وفقاً لما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأرتفع رصيد إنتر ميامي للنقطة 65 في صدارة المجموعة الشرقية، ويقترب من دخول التصنيف الأول للمراحل الإقصائية في الدوري الأمريكي.

