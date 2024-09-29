شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة خاصة من الأهلى للاعبين بعد خسارة السوبر الأفريقى أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 29 سبتمبر 2024 06:39 م

نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى رسالة دعم للاعبيها عبر الحساب الرسمى للنادى عبر فيس بوك، ونشرت صورة الفريق مصحوبة بعليق: "معاً"، فى إشارة لمساندة اللاعبين عقب خسارة لقب السوبر الأفريقى.

ويستعد الأهلي لخوض تحد جديد، بعد انتهاء منافسات السوبر الأفريقي والذي توج به نادي الزمالك عقب الفوز على الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-3، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لمثله.

وتنطلق منافسات كأس السوبر المصري في الفترة ما بين 19 إلى 25 أكتوبر المقبل بالإمارات.

ويشهد السوبر مشاركة 4 فرق هى، الأهلي بطل الدوري، بيراميدز بطل كأس مصر، سيراميكا بطل كأس الرابطة، والزمالك ثالث مسابقة الدوري والحائز على الكارت الذهبي من رابطة الأندية للمشاركة في البطولة.

ويحمل النادي الأهلي لقب بطل كأس السوبر المصري عن النسخة الماضية، بعدما فاز في المباراة النهائية على مودرن سبورت بنتيجة 3-2.