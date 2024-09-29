شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب يساند كوماندوز اليد أمام فيزبريم فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

حرص حسين لبيب رئيس نادى الزمالك على مساندة فريق كرة اليد فى مواجهة نظيره فيزبريم المجرى فى إطار ثان مواجهاته ببطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" التى تستضيفها مصر بصالة العاصمة الإدارية الجديدة.

ويشهد اللقاء أيضًا حضور، هشام نصر نائب رئيس النادى و هانى شكرى و نيرة الأحمد عضوا مجلس الإدارة.

وشهدت ضربة بداية القطبين التفوق، حيث فاز الأهلى على سيدنى الأسترالي الجمعة بنتيجة 49-15، بينما فاز الزمالك على توباتى البرازيلى 30-25.

وأقيم حفل الافتتاح مساء أمس، السبت، بعدما تم تأجيله 24 ساعة بسبب مباراة السوبر الأفريقى لكرة القدم بين الأهلى والزمالك وسط فقرات مبهرة بحضور عدد من الشخصيات الكبرى، كما تشهد البطولة حضور جماهيرى عن طريق شركة تذكرتى التى أعلنت فتح باب الحجز أمام الجمهور لمساندة الفرق.