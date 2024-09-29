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جماهير الزمالك تساند كوماندوز اليد أمام فيزبريم فى كأس العالم بالعاصمة الإدارية

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد و تصوير كريم عبد العزيز

الأحد، 29 سبتمبر 2024 06:00 م

حرصت جماهير الزمالك على مساندة فريق كرة اليد فى مواجهة نظيره فيزبريم المجرى فى إطار ثانى مواجهاته ببطولة كأس العالم للأندية التى تستضيفها مصر بصالة العاصمة الإدارية الجديدة.

وشهدت ضربة بداية القطبين التفوق، حيث فاز الأهلى على سيدنى الأسترالي الجمعة بنتيجة 49-15، بينما فاز الزمالك على توباتى البرازيلى 30-25.

وأقيم حفل الافتتاح مساء أمس، السبت، بعدما تم تأجيله 24 ساعة بسبب مباراة السوبر الأفريقى لكرة القدم بين الأهلى والزمالك وسط فقرات مبهرة بحضور عدد من الشخصيات الكبرى، كما تشهد البطولة حضور جماهيرى عن طريق شركة تذكرتى التى أعلنت فتح باب الحجز أمام الجمهور لمساندة الفرق.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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