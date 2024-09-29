بينهم مونيكا بلوتشي وسباليتي.. أساطير ونجوم في حفل زفاف بوفون على مذيعة شهيرة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - حضر نجوم عالميين حفل زفاف النجم الإيطالي الشهير جينالويجي بوفون على المذيعة الرياضية الشهيرة، إلاريا داميكو.

وأقيم حفل زفاف حارس مرمى إيطاليا ويوفنتوس الأسطوري بوفون في شمال توسكانا.

وكان بوفون قد عقد خطبته على مذيعة سكاي سبورت الرياضية في صيف عام 2017.

زواج بوفون من داميكو هو الزواج الثاني.

ونشرت صحيفة توتوسبورت، صورًا من حفل زفاف بوفون وذكرت أن أساطير الفن والرياضية حضروا حفل الزفاف مثل، بونوتشي وكيليني ومونيكا بلوتشي، وسباليتي ورئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم جرافينا، وعدد كبير من أساطير الرياضة والمشاهير.