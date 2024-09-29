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عمر مرموش يقهر هاري كين في مباراة واحدة بالدوري الألماني

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

حطم المصري عمر مرموش أرقام هاري كين مهاجم بايرن ميونخ هذا الموسم بالدوري الألماني.

وفي فوز آينتراخت فرانكفورت على هولشتاين كيل بنتيجة 4-2، سجل مرموش هدفين وصنع تمريرتين حاسمتين.

وبهذه المساهمة الهجومية، رفع المصري رصيده إلى 6 أهداف متفوقا على هاري كين صاحب الخمسة أهداف، بجانب احتلاله صدارة الدوري الألماني من حيث أكثر اللاعبين مساهمة تهديفية (6 أهداف - 3 تمريرات حاسمة) بالتساوي مع هاري كين.

وأصبح مرموش أول لاعب في تاريخ فرانكفورت يسجل 6 أهداف خلال أول 5 مباريات بالدوري الألماني، منذ باشيرو سالو في موسم 1999/2000.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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