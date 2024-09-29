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مرموش في القمة.. جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

فاز آينتراخت فرانكفورت على نظيره هولشتاين كيل في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من الدوري الألماني.

وسجل المحترف المصري عمر مروش هدفين في فوز فرانكفورت على هولشتاين، في الدقيقة 25 و65.

وبهذا الهدف رفع مرموش رصيد أهداف في الدوري الألماني إلى 6 أهداف في صدارة جدول ترتيب الدوري، متفوقا على هاري كين لاعب بايرن ميونخ.

جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني حتى الآن

1.عمر مرموش - 6 أهداف

2.هاري كين - 5 أهداف

3.فلوريان فيرتز - 4 أهداف

4.أندري كراماريتش - 4 أهداف

5.شوتو ماتشينو - 4 أهداف

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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