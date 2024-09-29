أول تعليق من أحمد شوبير على سحر مؤمن زكريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الميموني:

علق الإعلامي أحمد شوبير، على تريند سحر مؤمن زكريا الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في برنامج الإذاعي الصباحي على "أون سبورت إف إم".

وتردد على مواقع التواصل الاجتماعي، أن "تربي" عثر على أعمال سحر في مقابر لاعب منتخب مصر السابق مجدي عبد الغني.

قال شوبير: "إمبارح أنا فتحت تويتر وبعض المواقع الأخبارية، عشان أشوف موضوع مؤمن ده إيه وتابعت مع العلماء و الزميل العزيز خيري رمضان عمل مداخلة مع عالم أزهري، ولقيت حد تاني عمل حاجه على اليوتيوب برده، وأنا سمعت مكالمة التربي"

وأضاف: "مؤمن زكريا بيقاتل و بيكافح لكن ربنا ابتلاه بمرض، ربنا يشفي ويعفي، لكن إيه ياجماعة ده إيه اللي بيحصل ده، وعلماء الأزهر قالوا كل دي أكاذيب".

وتابع: "التجارة النهاردة وصلت لكل شيء يا عم إديني من الأحاديث والقرآن والحاجات الدينية، وعلى فكرة الكلام ده بيفتح عليا كل شئ، في اثنين طلعوا اتكلمو عن الموضوع ده واحد اتكلم كلام محترم جداً و الآخر قال عكسة تماماً بس ده طالع في قناة تلفزيونية والثاني طالع على قناة على اليوتيوب، فمش معقول وبعدين أنا مش عارف ليه كده يا جماعة والله الأمر غريب جدا".

يذكر أن مجدي عبد الغني نفي لمصراوي هذه الأنباء وأكد أنها من قبيل الأكاذيب.

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