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لمحبي الرياضة والمغامرة.. مصر تنظم تحدي محارب الجليد للسنة الثالثة علي التوالي

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ياسر رشاد - القاهرة -  

 

نظمت سكي مصر، حدثا استثنائيا يقام للعام الثالث علي التوالي في مصر ، حيث أقيمت فعاليات تحدي محارب الجليد،  بمول مصر بمنطقة السادس من أكتوبر.

 

ويُعد هذا الحدث استثنائيا على كافة المستويات، حيث ضم أكثر من 20 عائقًا ومسارًا من العوائق على الثلج، مما شكل تحديًا لعشاق اللياقة البدنية والباحثين عن الإثارة للتنافس في درجات حرارة تحت الصفر.

 

كما تضمن الحدث مسابقات متنوعة للمتنافسين وتحديات مختلفة للياقة البدنية في الثلج ، والتي تنافست بقوة، بشكل ممتع أمام المشاهدين ، على المنحدر الجليدي.

 

من جانبه أكد محمود يوسف حرصه على تنفيذ مثل هذه الفعاليات المختلفة للشباب وكذلك لجميع الفئات العمرية، لما لها من دور في الارتقاء بمستوى اللياقة البدنية للفرد، وهو ما يعود بالنفع على المجتمع المصري.

 

كما أشار إلى أن صحة الإنسان وقوته تكمن في ممارسة بانتظام، واستغلال الطاقات الكبيرة الموجودة لدى الشباب المصري والاستفادة المثلى من أجل النهوض بالصحة العامة للمجتمع.

 

جدير بالذكر ان هذا الحدث الفريد، خلق الوعي حول مسابقات اللياقة البدنية في الثلج، فضلا عن وضع سكي مصر كمركز ترفيهي مُختلف من نوعه، يهتم بالرياضات الشتوية، ويفتح الأبواب أمام الصناعات الأخرى والأحداث خارج الصندوق الممتعة لجميع الفئات.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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