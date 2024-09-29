مرموش يتخطى هاري كين ويتصدر ترتيب هدافي البونديسليجا

ياسر رشاد - القاهرة - استطاع الدولي المصري عمر مرموش، لاعب اَينتراخت فرانكفورت، تصدر ترتيب هدافي الدوري الألماني، متخطيًا الإنجليزي هاري كين.

وأحرز مرموش هدفين خلال فوز فريقه على هولشتاين كيل، في المباراة التي انتهت منذ قليل.

بينما لم ينجح هاري كين في تسجيل أي أهداف خلال مشاركته مع بايرن ميوةنخ أمام باير ليفركوزن، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وكان هاري كين قد تعرض لإصابة خلال مواجهة الأمس، مما جعل المدرب فينسينت كومباني يقرر استبداله ويدخل بدلًا منه توماس مولر.

ترتيب هدافي الدوري الألماني

_ عمر مرموش، آينتراخت فرانكفورت، 6 أهداف.

_ هاري كين، بايرن ميونخ، 5 أهداف.

_ أندري كراماريتش، هوفنهايم، 4 أهداف.

_ إرميدين ديميروفيتش، شتوتجارت، 4 أهداف.

_ فلوريان فيرتز، باير ليفركوزن، 4 أهداف.

_ مايكل أوليس، بايرن ميونخ، 3 أهداف.

_ جوناثان بوركاردت، ماينز، 3 أهداف.

_ جمال موسيالا، بايرن ميونخ، 3 أهداف.

_ سيرهو جيراسي، بوروسيا دورتموند، 3 أهداف.

_ لويس أوبيندا، لايبزيج، 3 أهداف.