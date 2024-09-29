حسام حسن يحسم مصير انضمام حجازي والنني وسام مرسي لقائمة منتخب مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية عن مصير انضمام الثلاثي أحمد حجازي ومحمد النني وسام مرسي إلى معسكر منتخب مصر لمباراتيّ موريتانيا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ومن المقرر أن يستضيف منتخب مصر منافسه موريتانيا يوم 11 أكتوبر المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، ثم يخرج لخوض لقاء الجولة الرابعة في نواكشوط يوم 15 من نفس الشهر.

وفقا لصحيفة "اليوم السابع"، فقد استقر حسام حسن ، المدير الفني لمنتخب مصر، على استبعاد الثنائي محمد الننى وأحمد حجازى من قائمة الفراعنة لمباراتي موريتانيا.

كما نقلت صحيفة "الوطن" عن مصدر قوله إن قصة أحمد حجازي مع منتخب مصر انتهت نهائيا، وهناك قرار من الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، بعدم ضم اللاعب، طالما استمر الجهاز الفني في مكانه، ولن يعود لاعب نيوم السعودي مرة أخرى.

وأشار المصدر إلى أن حسام حسن غير مقتنع مطلقا بسام مرسي، المحترف ضمن صفوف فريق إبسويتش تاون بالدوري الإنجليزي، واللاعب خارج حساباته، ولم يفكر لحظة حتى في متابعته، أملا في ضمه مستقبلا.

ترتيب المجموعة الثالثة من تصفيات أفريقيا 2025

المركز الأول: مصر برصيد 6 نقاط.

المركز الثاني: كاب فيردي برصيد 3 تقاط.

المركز الثالث: موريتانيا برصيد 3 نقاط.

المركز الرابع: بوتسوانا دون رصيد.