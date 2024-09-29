شكرا لقرائتكم خبر عن هنداوى والدرع بالأحضان قبل مواجهة الزمالك وفيزبريم فى كأس العالم لأندية اليد والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 29 سبتمبر 2024 05:17 م

حرص كريم هنداوى حارس مرمى فريق يد الزمالك على مصافحة زميله السابق يحيى الدرع المحترف فى صفوف فيزبريم المجرى بالأحضان، قبل دقائق من مواجهة الفريقين ببطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" التى تستضيفها مصر بصالة العاصمة الإدارية الجديدة.

تقام مباراة الزمالك أمام فيزبريم فى الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد، وتذاع عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس.

وشهدت ضربة بداية القطبين التفوق، حيث فاز الأهلى على سيدنى الأسترالي الجمعة بنتيجة 49-15، بينما فاز الزمالك على توباتى البرازيلى 30-25.

وأقيم حفل الافتتاح مساء أمس، السبت، بعدما تم تأجيله 24 ساعة بسبب مباراة السوبر الأفريقى لكرة القدم بين الأهلى والزمالك وسط فقرات مبهرة بحضور عدد من الشخصيات الكبرى، كما تشهد البطولة حضور جماهيرى عن طريق شركة تذكرتى التى أعلنت فتح باب الحجز أمام الجمهور لمساندة الفرق.