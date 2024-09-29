مصر تتوج بذهبية التتابع المختلط ببطولة العالم للخماسي الحديث تحت 19 عاماً

ياسر رشاد - القاهرة - تمكن لاعبو المنتخب المصري للخماسي الحديث تحت 19 عاما، من التتويج بالميدالية الذهبية في منافسات التتابع المختلط، ضمن منافسات بطولة العالم للخماسي الحديث تحت 19 عاما والتي تستضيفها ليتوانيا خلال الفترة من 23 الى 29 سبتمبر الحالي.

استطاع الفريق المكون من "محمد حاتم، وفريده ابو هاشم" من التتويج بالميدالية الذهبية بعد انهاء المنافسات النهائية بإجمالي 1407 نقطة، فيما جاء الفريق الفرنسي في المركز الثاني بإجمالي 1399 نقطة، واحتل المركز الثالث الفريق البريطاني بإجمالي 1388 نقطة.

ليصبح رصيد مصر بالبطولة 8 ميداليات بواقع 6 ذهبيات وفضية وبرونزية ، وجاءت ميداليات مصر ببطولة العالم في ليتوانيا كالتالي : فوز الثنائي محمد حاتم وأسامة ذكي بذهبية التتابع رجال ، فوز الثنائي فريدة ابوهاشم وجنا عطية بذهبية تتابع الشابات ، وفوز فريده ابو هاشم بذهبية الفردي ، وحصول الفريق فريده ابوهاشم - عالية عنايت - جنا عطية على ذهبية الفرق للسيدات ، وحصد الفريق المكون من محمد حاتم، سيف سليمان، وعمر عامر من التتويج بالميدالية الذهبية في منافسات الفرق ، وفي ختام البطولة اليوم استطاع الفريق المكون من محمد حاتم، وفريده ابوهاشم من التتويج بالميدالية الذهبية في منافسات التتابع المختلط .

واحرزت عاليه عنايت الميدالية الفضية في منافسات الفردي ، بينما حصد محمد حاتم الميدالية البرونزية في منافسات الفردي.

قائمة منتخب الخماسي في بطولة العالم للناشئين

ويمثل مصر في البطولة كلا من: اسامة مدحت، ومحمد حاتم، وسيف وائل، وعمر عامر.

واللاعبات فريدة أبو هاشم، وجنا عطيه، وجنه وليد، وعاليه عنايت.

ويرأس بعثة المنتخب العميد عماد سامر عضو مجلس الإدارة ويرافقه محمد عثمان إداري

ويقود المنتخب ياسر حفني المستشار الفني ومدير الرياضة وعمرو سيد مدير فني، واحمد عامر ومحمد حسام مديرين فنيين للسلاح، وأحمد حسام مساعد مدير فني رماية ، وكريم تيمور مدير فني موانع ، وعلاء مهدي طبيب علاج طبيعي وإصابات الملاعب.