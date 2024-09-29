عمر مرموش يقود هجوم اَينتراخت أمام هولشتاين بالدوري الألماني

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اَينتراخت فرانكفورت، التشكيل الرسمي لمواجهة هولتشاين كيل، ضمن منافسات الدوري الألماني للموسم الجاري 2024/2025.
ومن المقرر انطلاق مواجهة اَينراخت فرانكفورت أمام هولشتاين كيل في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا، والتي يقودها تحكيميًا توبياس شتيلير.
تشكيل اَينتراخت أمام هولشتاين
حراسة المرمى: كاوا سانتوس.
خط الدفاع: توتا ، روبن كوخ ، آرثر تييتي، كريستنسن.
وسط الملعب: محمود داود، هوجو لارسون ، دينا إبيمبي، فارس شعيبي.
خط الهجوم: عمر مرموش، إيجور ماتانوفيتش.
بينما جاءت مقاعد بدلاء آينتراخت فرانكفورت أمام هولشتاين كيل، كالتالي:
جراهل، إلياس السخيري، محمود داوود، جان أوزون، براون، ماريو جوتزه، كانوف، كولينز، تشاندلر.