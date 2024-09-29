الأحد المقبل دون الدوليين.. الأهلي يبدأ الاستعداد للمشاركة في كأس العالم للأندية

ياسر رشاد - القاهرة - يعود الفريق الأول لكرة القدم النادي الأهلي لاستئناف تدريباته الجماعية مجددًا يوم السادس من شهر أكتوبر المقبل بعد فترة راحة سلبية قاربت العشرة أيام منحها الجهاز الفني للاعبين بعد خساره كأس السوبر الأفريقي الجمعة الماضي أمام الزمالك الغريم التقليدي بركلات الترجيح.

يأتي ذلك استعدادا لخوض الفريق الأحمر مواجهته الافتتاحية ببطولة كأس العالم للأندية الانتركونتيننتال أمام العين الإماراتي على ملعب استاد القاهرة الدولي في ربع نهائي المسابقة الدولية.

ومن المقرر أن يشارك الأهلي في بطولة كأس السوبر المصري بدولة الإمارات في نظامها الجديد بتواجد الزمالك أيضا ومن المتوقع أن تكون المسابقة خلال شهر أكتوبر المقبل لكن التوقيت الخاص ببدء الفعاليات لم يحدد من قبل اتحاد الكرة.

وتشهد تدريبات الأهلي عدم انتظام اللاعبين الدوليين بسبب ارتباطهم الخاص بالمشاركة مع المنتخب الوطني في مباراتي موريتانيا في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة نهائيات بطولة الأمم العام المقبل.