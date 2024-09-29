نادر السيد يعدد أسباب فوز الزمالك على الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف نادر السيد، لاعب الزمالك والأهلي السابق، السبب الحقيقي وراء تتويج الفارس الأبيض بالسوبر الإفريقي، في المباراة التي لُعبت الجمعة الماضية بالمملكة العربية السعودية.

و أكد نادر السيد، أن البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأبيض كلمة السر في تطوير مستوى العديد من اللاعبين.

وقال السيد في تصريحاته لبرنامج "زملكاوي" المذاع على قناة نادي الزمالك: "جوميز كان رائع وموفق في طريقة اللعب والتشكيل والتغييرات أيضا، وصفقات الزمالك ظهرت بصورة جيدة وخاصة محمود بنتايك".

وأضاف: "مجلس الزمالك تعاقد مع صفقات مميزة للغاية رغم الظروف الصعبة التي مر بها النادي، ومحمد عواد قدم مستوى مميز للغاية في اللقاء".

وكان الزمالك قد نجح في تحقيق الفوز على الغريم التقليدي بركلات الترجيح في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، والتي شهدها ملعب “المملكة اَرينا” بالمملكة العربية السعودية الجمعة الماضية.