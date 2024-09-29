رئيس الاتحاد العربي للسلة: الاتحاد السكندرى قادر على تنظيم بطولة عالمية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد اللواء إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة على أن نادى الاتحاد السكندرى قادر على تنظيم بطولة عربية عالمية معربا عن تفاؤله بنجاح النسخة الجديدة لبطولة الأندية العربية السادسة والثلاثين للرجال التي ستنطلق يوم الثلاثاء القادم بإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط.

قائلا بأن الإمكانيات الإدارية العالية والخبرات التي يتميز بها نادي الاتحاد السكندري بقيادة محمد مصيلحي خاصة في مجال هذه اللعبة الجماهيرية ستساعدان على تحقيق النجاحات المنشودة وتنظيم بطولة مميزة غير مسبوقة مشيرا إلى النجاح الكبير الذي شهدته بطولة الأندية عام ٢٠٢١ في اسكندرية والتي ما زال صداها راسخا بالأذهان حتى الآن.

وأشار القرقاوي إلى الجهود الكبيرة التي يقوم بها الاتحاد المصري برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة في كل البطولات التي تقام في مصر واستعدادهم لاستضافة آية عربية حرصا منهم على إنجاح مسابقات الاتحاد العربي.

وأكد القرقاوي بأن بطولة الأندية تحظى باهتمام الاتحاد الدولي نظرا لمكانتها وقوة المنافسة فيها الأمر الذي دفع الأندية العربية على وضعها في أولوياتها وحجز مكان فيها من أجل التحضير للبطولات القارية والدولية.

واختتم رئيس الاتحاد العربي تصريحاته أملا من الجهة المنظمة أن تبذل جهودها لدى السلطات المعنية لإصدار تأشيرات دخول لبعثتي بيروت والانطوني اللبنانيين حتى يتسنى لهما من اللحاق بالبطولة قائلا: بأن مشاركة الفرق اللبنانية بكل تأكيد سوف تثري النسخة الجديدة وتنعكس إيجابا على الناحية الفنية نظرا لسمعة كرة السلة اللبنانية سواء على المستوى العربي أو القاري والدولي.



