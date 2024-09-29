أهلي 2009 يتفوق على بيراميدز بثاني جولات بطولة الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2009 خارج ملعبه على بيراميدز، بركلات الترجيح بنتيجة 3 - 2، بعدما تعادل الفريقان بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الجمهورية.

افتتح محمد أيمن التسجيل للأهلي، وسجل بيراميدز هدف التعادل، لتذهب المباراة لركلات الترجيح التي سجل خلالها للأهلي كل من عمر عبد الرحيم ومحمد عماد وعمر عبد العزيز، بينما أهدر عبد العزيز خالد، وتألق الحارس رجب أحمد وتصدى لركلتين من لاعبي بيراميدز.

وبدأ «أهلي 2009» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: رجب أحمد.

الدفاع: حذيفة محمد - آدم يوسف - محمد عماد - محمد حمدي قمر.

الوسط: عمر عبد الرحيم - آدم رمضان - سيف كريم - محمد أيمن.

الهجوم: عبد العزيز خالد - خالد يحيى.

وشارك عمر عبد العزيز بدلًا من قمر، ويحيى وائل بدلًا من آدم يوسف، وعلي نادر بدلًا من محمد أيمن، ومحمد طارق بدلًا من سيف كريم، ومحمد علاء بدلًا من حذيفة محمد.

بهذه النتيجة رفع «أهلي 2009» رصيده إلى 5 نقاط، من الفوز في مباراة والتعادل في مباراة والفوز بركلات الترجيح، حيث فاز على المقاولون 3 - 2، قبل أن يفوز بركلات الترجيح على بيراميدز.

ويضم الجهاز الفني لفريق 2009 بالأهلي كلا من: محمد عبدالوهاب مديرًا فنيِّا، ومحمد علي مدربًا عامًّا، ومعتز بالله هاشم مدرب أحمال، ومصطفى عبد العظيم مدرب حراس المرمى، وعبد الرحمن سعيد إداري الفريق، ومحمد إمام طبيب الفريق، وإبراهيم رشاد إخصائي التدليك.