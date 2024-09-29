شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يغلق قائمة الأجانب فى الميركاتو الصيفى بعد ضم 6 لاعبين والان مع تفاصيل الخبر

أغلق النادي المصري قائمة أجانب الفريق، بعد اكتمال العدد الذي حدده اتحاد الكرة خلال موسم الانتقالات الجاري بـ 5 لاعبين فوق السن لكل فريق.

وتضم قائمة المصري 6 لاعبين أجانب وهم: الجزائري عبد الرحيم دغموم، التونسي فخر الدين بن يوسف، والغيني أمادو باه، السنغالي بابا بادجي، البنيني أتدجيكو سامادو، بالإضافة إلى الغاني ليتسويل ذى الـ 18 عاماً والمقيد تحت السن.

ويعود النادي المصري لاستئناف تدريباته الثلاثاء المقبل بعد انتهاء راحة الثمانية أيام التي منحها علي ماهر للاعبين، وذلك عقب التأهل إلى دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد التغلب على الهلال الليبي في دور الـ 32 بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5-3.

وأنهى مسؤولو النادي المصري إجراءات قيد الثنائي الجديد، السنغالي بابا بادجي والبنيني أتدجيكو سامادو، في قائمة الفريق الأفريقية، بعد الإعلان رسمياً عن التعاقد معهما عقب وصول بطاقتهما الدولية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، وكان الثنائي اجتاز الكشف الطبي بالنادي البورسعيدي وانتظما في تدريبات تأهيلية لتجهيزهما للمشاركة مع الفريق في فترة الإعداد المقبلة.

ويتسلح الفريق البورسعيدي بـ 9 صفقات صيفية في القائمة الأفريقية وهم: خالد الغندور من الاتحاد السكندري، ثنائي الإسماعيلي محمد مخلوف ومحمد هاشم، ثنائي سيراميكا خالد صبحي وأحمد القرموطي، كريم بامبو من البنك الأهلي، محمود حمدي من مودرن سبورت، السنغالي بابا بادجي والبنيني أتدجيكو سامادو.