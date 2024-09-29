شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب عن تجديد عقد زيزو: سيبونا نشتغل.. ولا داعي للقلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، إن الجميع يترك كل اللاعبين ويتحدث عن التجديد لـ أحمد مصطفى زيزو مع أن هناك عددا من اللاعبين الذين ينتظرهم التجديد.

وأضاف لبيب، في تصريحات إذاعية، أن أحمد زيزو لاعب مميز، وأقول للجميع دعونا نعمل بشكل جيد، وأقول للجماهير إننا نعمل على امتلاك فريق متكامل ولا داعي للقلق.

وتابع حسين لبيب، أن الفريق قدم بداية مميزة في الموسم الجديد، ونعمل أن نكون على هذا المنوال، وهو هدفنا جميعا في النادي، ورأيت التركيز كان شعار جميع اللاعبين في المباراة.

وأردف حسين لبيب، نسير وراء الأمور السليمة، ولم نسر وراء محاولات التشكيك في الحكم وخضنا المباراة، واستطعنا تحفيز لاعبينا رغم احتساب ركلة جزاء مشكوك فيها، والرياضة دائمًا فيها أخطاء، وأحيانا تكون بعض الأخطاء التحكيمية تكون عبارة عن جهات نظر.

أضاف حسين لبيب، أخذنا موقفنا أننا سنكمل المباراة، وسنفوز وأخبرنا اللاعبين بذلك، وهو ما تم بالفعل.

وأشار لبيب إلى أن العلاقة بين الأهلي والزمالك عظيمة ومحترمة، ونبني علاقة على الروح الرياضية والتنافس، ومقتنعون بضرورة الروح الرياضية، وكل مباراة تنتهي مع الصافرة وتعود الأمور على طبيعتها.

وأكد حسين لبيب، أن ما يهمنا هو خلق روح رياضية قائمة على المنافسة داخل الملعب، وليس على منصات التواصل الاجتماعي، وهذا ليس طريقنا ولا "الاستايل" الخاص بنا.

واختتم حسين لبيب: كنا نعلم كم الصعوبات التي ستواجهنا كمجلس، وسأخرج لتوضيح كافة الأمور للجمهور الزملكاوي، ليعلم كافة الحقائق وقت دخولنا النادي، وما قدمه المجلس من أجل إيصال المجلس إلى بر الأمان.