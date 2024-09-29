شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يضع برنامجا خاصا للثنائي الأجنبي قبل العودة للتدريبات والان مع تفاصيل الخبر

وضع الجهاز الفني للنادي المصري ، بقيادة علي ماهر، برنامجا تأهيليا خاصا للثنائي الأجنبي الجديد، السنغالي بابا بادجي والبنيني أتدجيكو سامادو، لتجهيزهما من الناحية البدنية للمشاركة في بداية معسكر الفريق المقرر انطلاقه الثلاثاء المقبل استعداداً للموسم الجديد.

ويعود النادي المصري لاستئناف تدريباته الثلاثاء المقبل بعد انتهاء راحة الثمانية أيام التي منحها علي ماهر للاعبين، وذلك عقب التأهل إلى دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد التغلب على الهلال الليبي في دور الـ 32 بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5-3.

وأنهى مسؤولو النادي المصري إجراءات قيد الثنائي الجديد، السنغالي بابا بادجي والبنيني أتدجيكو سامادو، في قائمة الفريق الأفريقية، بعد الإعلان رسمياً عن التعاقد معهما عقب وصول بطاقتهما الدولية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، وكان الثنائي اجتاز الكشف الطبي بالنادي البورسعيدي وانتظما في تدريبات تأهيلية لتجهيزهما للمشاركة مع الفريق في فترة الإعداد المقبلة.

ويتسلح الفريق البورسعيدي بـ 9 صفقات صيفية في القائمة الأفريقية وهم: خالد الغندور من الاتحاد السكندري، ثنائي الإسماعيلي محمد مخلوف ومحمد هاشم، ثنائي سيراميكا خالد صبحي وأحمد القرموطي، كريم بامبو من البنك الأهلي، محمود حمدي من مودرن سبورت، السنغالي بابا بادجي والبنيني أتدجيكو سامادو.