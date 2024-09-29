هل أصبح محمود حمدي الونش جاهزاً للمشاركة مع الزمالك؟.. طبيب النادي يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تحدث رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك، محمد أسامة، عن إمكانية مشاركة لاعب فريقه محمود حمدي "الونش" مرة أخرى في المباريات.

الونش كان قد تواجد بقائمة الزمالك لمباراة كأس السوبر الأفريقي التي فاز بها فريقه أول أمس الجمعة أمام الأهلي ولكن النادي قد أوضح أن تواجده يأتي لمواصلة التأهيل.

وأوضح رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك، في تصريحات للقناة الأولى صباح اليوم الأحد، أنه لا يمكنه تحديد موعد عودة الونش مرة أخرى للمشاركة مع الفريق ولكنه قال في الوقت ذاته أن اللاعب سيُسافر إلى دولة الإمارات؛ لإنهاء برنامجه التأهيلي.

وأشار أسامة إلى أن بعد عودته من دولة الإمارات سيُسافر إلى الجراح الألماني الذي أجرى له العملية لتقييم حالته وتحديد موعد عودته للملاعب مرة أخرى بعدما أُصيب بقطع في الرباط الصليبي.

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