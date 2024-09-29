سيراميكا كليوباترا يصدم الزمالك بخصوص ما تردد عن "صفقته الجديدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

نفى المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا، معتز البطاوي، ما تردد عن اقتراب مدافع فريقهم أحمد رمضان "بيكهام" من الانضمام لصفوف الزمالك كصفقة جديدة للقلعة البيضاء حسب ما تردد.

وأوضح البطاوي، في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد، أنه لا صحة لما يتردد، مشددًا:"ليس لدينا أي نية في التفريط مع اللاعب ولم تحدث أي مفاوضات مع أي نادِ".

وتابع المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا:"اللاعب جدد تعاقده معنا لمدة ثلاث مواسم مقبلة".

يذكر أن اللاعب صاحب الـ 27 عاماً قد شارك خلال الموسم الماضي 2023/2024 في 33 مباراة سجل خلالها هدفًا وصنع آخر كما حصل على 9 بطاقات صفراء وبطاقة حمراء.

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