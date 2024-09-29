شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز ومعاونوه يغادرون القاهرة بعد تتويج الزمالك بالسوبر الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ومعاونوه أندري بيكي المدرب العام، ولويس فيسنتي مدرب الحراس وجواو ميجيل مخطط الأحمال، القاهرة اليوم الأحد، لقضاء فترة الإجازة بعد التتويج ببطولة كأس السوبر الأفريقي على حساب الأهلي. ومن المقرر أن يعود المدير الفني ومعاونوه إلى القاهرة الجمعة المقبل.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة 6 أيام، بعد العودة من السعودية، والتتويج بالسوبر الأفريقي.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته السبت المقبل، استعداداً للموسم الجديد ومباريات السوبر المحلي وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت باستاد المملكة أرينا في الرياض بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.