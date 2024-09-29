شكرا لقرائتكم خبر عن حصص بدنية مكثفة فى المران الصباحى للإسماعيلى بحضور إسماعيل حفنى والان مع تفاصيل الخبر

خاض فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي مرانه الصباحي على الملعب الفرعي لاستاد الإسماعيلية، بهدف رفع المعدلات البدنية للاعبين. واشتمل المران على حصص بدنية مكثفة، وسط حالة من الحماس لدى اللاعبين على إثبات جدارتهم للجهاز الفني.

واشتمل المران على تدريبات تنافسية بين اللاعبين لضمان تقديم كل لاعب أقصى ما لديه خلال المران.

كما أدى حراس المرمى تدريبات مكثفة تحت إشراف مدربهم أحمد عبده، حول التسديدات بعيدة المدى والتعامل مع الكرات العرضية بشكل صحيح.

وشهد المران حضورإسماعيل حفني، المدير الرياضي للإسماعيلي، لمساندة ومؤازرة اللاعبين.

يلاقي الإسماعيلي نظيره بورتو السويس، يوم الإثنين المواقق 30 سبتمبر الجاري، على استاد الإسماعيلية، فيما يواجه الهدى السعودي، يوم الخميس الموافق 3 أكتوبر المقبل

واتفق الجهاز الإداري لفريق الكرة الأول بالنادي، في وقت سابق، على خوض وديتين أمام طلائع الجيش، يوم 9 أكتوبر المقبل، على استاد الإسماعيلية، وأمام الجونة، يوم 16 أكتوبر.

وفضّل الجهاز الفني المؤقت للفريق، بقيادة أشرف خضر، على خوض عدة مباريات بمستويات مختلفة لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين.