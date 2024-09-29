شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعود للتدريبات 6 أكتوبر استعدادا لمواجهة العين فى إنتركونتيننتال والان مع تفاصيل الخبر

يعود فريق الكرة بالنادي الأهلي للتدريبات الأحد المقبل بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق عقب مباراة الزمالك في السوبر الأفريقي التي أُقيمت الجمعة، بالسعودية وخسرها الأحمر بركلات الجزاء الترجيحية.

ومنح مارسيل كولر ، المدير الفني للأهلي، لاعبي الفريق راحة حتى السبت المقبل على أن يبدأ الفريق التدريبات في اليوم التالي الموافق 6 أكتوبر المقبل.

ويعود الأهلي للتادريبات بدون لاعبيه الدوليين بسبب الإجندة الدولية التي يخوض خلالها منتخب مصر مباراتي موريتانيا يومي 11 و15 أكتوبر المقبل في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية ( المغرب 2025).

ويبدأ الأهلي بعد انتهاء الراحة الاستعداد للارتباطات المقبلة، وفي مقدمتها مباراة العين الإماراتي المقرر لها 29 أكتوبر المقبل باستاد القاهرة في بطولة كأس العالم "إنتركونتيننتال".

كما يترقب الأهلي الإعلان الرسمي لموعد بطولة السوبر المصري، وتُشير الدلائل إلى أنها ستُقام فى الإمارات خلال الفترة من 20 حتى 24 أكتوبر المقبل بعد تأجيل انطلاق دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا من 25 أكتوبر إلى 26 نوفمبر المقبل.