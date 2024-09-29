شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة تخطيط الأهلي تجتمع اليوم لمناقشة أسباب خسارة السوبر الأفريقي وغياب كولر والان مع تفاصيل الخبر

يعقد مسئولو النادي الأهلي جلسة مهمة في الثالثة عصر اليوم، الأحد؛ لمناقشة تداعيات خسارة بطولة السوبر الأفريقي أمام الزمالك بركلات الترجيح خلال المباراة التي جمعتهما أمس الأول، الجمعة، باستاد المملكة آرينا بالرياض.

وقال مصدر في الأهلي، إن رئيس النادي سيجتمع مع لجنة التخطيط للكرة التي يترأسها مختار مختار وتضم فى عضوتيها كلاً من، زكريا ناصف ومحمد رمضان وحسام غالي لمناقشة بعض الأمور الخاصة بفريق الكرة وتحديداً ملف خسارة السوبر الأفريقي .

وأشار المصدر إلى أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لن يحضر جلسة اليوم بسبب تواجده خارج البلاد، حيث سافر من السعودية إلى سويسرا لزيارة أسرته، مُستغلاً الإجازة التي حصل عليها الفريق عقب بطولة السوبر الأفريقي لعدم وجود ارتباطات حالياً.

ويبدأ الأهلي بعد انتهاء الإجازة التي يحصل عليها حالياً الاستعداد للارتباطات المقبلة، والتي يأتي في مقدمتها مباراة العين الإماراتي المقرر لها 29 أكتوبر المقبل بإستاد القاهرة في بطولة كأس العالم "إنتركونتيننتال".

كما يترقب الأهلي الإعلان الرسمي لموعد بطولة السوبر المصري، وتُشير الدلائل إلى أنها ستُقام فى الإمارات خلال الفترة من 20 حتى 24 أكتوبر المقبل بعد تأجيل انطلاق دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا من 25 أكتوبر إلى 26 نوفمبر المقبل.