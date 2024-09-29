الاتحاد السكندري تحت 14 سنة يحصد كأس منطقة الاسكندرية على حساب الاهلي

ياسر رشاد - القاهرة - تسود حالة من التفاؤل بين محبى كرة السلة بزعيم الثغر عقب النتائج المتقدمة التى يحققها قطاع الناشئين بالنادى بقيادة الكابتن عمرو ابو الخير رئيس القطاع

وحقق فريق الاتحاد السكندري تحت 14 سنة فوزا مستحقا على نظيره فريق الأهلي في نهائي بطولة كأس اسكندرية الصيفي التنشيطي بنتيجة 41 / 64 وبفارق 23 نقطة وذلك ضمن الإستعداد للموسم الجديد

جدير بالذكر أن منطقة الإسكندرية وافقت على استضافة ومشاركة فريق الاهلي في كأس منطقة الاسكندرية الذي صعد للمباراة النهائية أمام الاتحاد وإنتهت بفوز زعيم الثغر

ويستعد الاتحاد السكندرى لاستضافة البطولة العربية لكرة السلة التى ستقام فى الفترة من ١-١٢ اكتوبر الجارى ويشارك فيها ايضا من مصر أندية سبورتنج وسموحة الى جانب الاتحاد