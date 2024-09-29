غرامة على لاعبي الأهلي واتجاه لدعم الفريق قبل غلق القيد المحلي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلامي هاني حتحوت عن توقيع غرامة مالية على لاعبي الأهلي، بسبب الأداء غير المقنع في مباراة كأس السوبر الإفريقي أمام الزمالك، والذي حسمه الأبيض بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، بعد التعادل إيجابيا بهدف لمثله.

وأشار حتحوت إلى أن لجنة التخطيط في النادي الأهلي تتجه نحو تدعيم الفريق قبل إغلاق القيد المحلي، وسيتم عرض هذه التدعيمات على المدير الفني مارسيل كولر.

وتابع أنه من بين الأسماء المقترحة للتدعيم مصطفى زيكو، عبدالرحمن البانوبي، محمد إسماعيل، بالإضافة إلى مهاجم أجنبي.

وأضاف أن لجنة التخطيط بالأهلي تناقش أيضًا إمكانية إعادة منصب مدير الكرة بعد حدوث عدة أزمات، أبرزها ظهور بعض اللاعبين في إعلانات مصمم أزياء مصري وتفاوضهم حول أسعار الظهور في القنوات الفضائية قبل المباراة.