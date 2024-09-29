طبيب الزمالك يكشف تطورات إصابة محمد صبحي

ياسر رشاد - القاهرة - قال محمد أسامة طبيب الزمالك ان إصابة محمد صبحي كانت عبارة عن الام في منشأ العضلة الأمامية.

أضاف طبيب الزمالك في تصريحات عبر برنامج رقم 10 الذي يقدمه الاعلامي كريم رمزي : صبحي لم يتمكن من أداء آخر مران قبل مباراة السوبر الإفريقي.

وأوضح : اللاعب سيكون جاهز للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في بطولة السوبر المصري.

وقال : عمر جابر ومحمود دونجا اشتكا من الإجهاد العضلي ولكن الثنائي لا يعاني من أي إصابات.

وأوضح : محمود الونش يضع الرتوش الأخيرة علي برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في الرباط الصليبي مؤكدا اللاعب سيتواجد في ألمانيا قريبا من أجل الحصول على الضوء الأخضر لعودته من جديد.

وتابع :القياسات الطبية تحدد الموعد الرسمي لعودة اللاعب الي التدريبات الجماعية.

وقال : أحمد حمدي يسير بخطي ثابتة في تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي ولسه إمامه مزيد من الوقت للتعافي حيث انهي اللاعب حاليا ٣ شهور من برنامجه التأهيلي