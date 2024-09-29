شكرا لقرائتكم خبر عن طارق سامي حكما لمباراة أوكرانيا وفنزويلا فى ربع نهائي مونديال الصالات.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 29 سبتمبر 2024 11:34 ص

يدير الحكم المصري طارق سامي مباراة أوكرانيا وفنزويلا، والمقرر إقامتها مساء اليوم الأحد، فى ربع نهائى كأس العالم لكرة الصالات بأوزباكستان.

ويتكون طاق التحكيم من طارق سامي حكما، والتونسي أيمن كمون حكم ثاني، والبرتغالي ادواردو فرنانديز حكما ثالثا و الأرجنتيني روميرو لوتارو حكما رابعا وروبيرتو لوبيز من بنما حكم ميقاتي.

وأدار المصريان طارق سامي ومحمد حسن مباراة باراجواي وأفغانستان في دور الـ 16 بكأس العالم لكرة الصالات أوزبكستان 2024، التي جمعت المنتخبين الأربعاء الماضي.

وتواجد محمد حسن المباراة كحكم ساحة، وطارق سامي كحكم ثان، وأيمن كمون من تونس حكما ثالثا، وخالد هنيش من المغرب حكما رابعا.

ووقع اختيار الاتحاد الدولى لكرة القدم على المصريين محمد حسن حكم نهائي كأس العالم لكرة الصالات فى نسخته الأخيرة، وطارق سامي، كممثلين عن مصر في مونديال الصالات المقبل بأوزباكستان من بين أربعة حكام أفارقة في الحدث العالمي.

وفازت أوزبكستان بحق استضافة النسخة العاشرة لكأس العالم لكرة الصالات FIFA، وتستمر المسابقة من 14 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2024.

وتستضيف أوزبكستان لأول مرة الحدث الذي يضم 24 فريقًا، وفازت البرازيل وإسبانيا بخمسة واثنين من أول سبع نسخ لكأس العالم لكرة الصالات على التوالى، قبل أن تنهي الأرجنتين الاحتكار الثنائي في عام 2016 وانتصرت البرتغال في المرة الأخيرة.