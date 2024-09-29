شكرا لقرائتكم خبر عن عودة محمد عبد المنعم لقائمة منتخب مصر لمباراتى موريتانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكدت عودة محمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي لصفوف منتخب مصر في المعسكر المقبل الذى يشهد مباراتى موريتانيا فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب، بعدما غاب عن المعسكر الماضى بسبب رغبته فى البقاء مع ناديه الذى انضم إليه قبل معسكر المنتخب بأيام قليلة.

واستقر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول على استبعاد الثنائى محمد الننى وأحمد حجازى من قائمة الفراعنة لمباراتى موريتانيا.

ويستضيف منتخب مصر منافسه موريتانيا يوم 11 أكتوبر المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، ثم يخرج لخوض لقاء الجولة الرابعة في نواكشوط يوم 15 من نفس الشهر.

من ناحية أخرى، أخطر حسام حسن، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، مجلس إدارة اتحاد الكرة بالموافقة على المشاركة في بطولة كأس العرب حال إقامتها.

ووافق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على منح قطر حق تنظيم بطولة كأس العرب لثلاث نسخ متتالية في سنوات 2025 و2029 و2033.

وسيكون نظام المشاركة في البطولة من خلال نظام الدعوات كما ستكون البطولة غير مدرجة في مواعيد الأجندة الدولية بحسب ما أعلن فيفا.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر اعتماد بطولة كأس العرب للمنتخبات ضمن بطولاته الرسمية، وحدد شهر ديسمبر 2025 موعدا لانطلاق النسخة القادمة من البطولة، وتستضيفها قطر.