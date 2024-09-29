شكرا لقرائتكم خبر عن علي معلول يعود للقاهرة الخميس لاستكمال برنامجه التأهيلى فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

يعود التونسى على معلول الظهير الأيسر للنادى الأهلى إلى القاهرة الخميس المقبل قادماً من تونس، حيث سافر أمس السبت لقضاء إجازة هناك.

ويؤدي علي معلول برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بالأهلي، والذي يتابع حالته بشكل مستمر، قبل عودته للمشاركة في التدريبات نهاية أكتوبر المقبل أو بداية نوفمبر المقبل، وقام مسئولو الأهلي برفع اسم علي معلول من قائمة الفريق الأفريقية التي تم إرسالها للاتحاد الأفريقي 31 أغسطس الماضي بسبب الإصابة.

إدارة الأهلي استبعدت معلول من قائمة الفريق الأولى للموسم الجديد لأنه سيكون مازال مُصاباً على أن يتم قيده في القائمة الثانية خلال يناير المقبل.

وقع الدولي التونسي علي معلول ظهير أيسر الأهلي على عقد جديد لمدة موسم بعدما انتهى عقده مع النادي فى 30 يونيو الماضي.

على صعيد متصل، قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، منح لاعبي الفريق راحة 5 أيام عقب خسارة السوبر الأفريقي أمام الزمالك بركلات الترجيح خلال المباراة التي جمعتهما الجمعة الماضية بإستاد المملكة آرينا بالرياض.

ويبدأ الأهلي بعد انتهاء راحة الخمسة أيام الاستعداد للارتباطات المقبلة والتي يأتي في مقدمتها مباراة العين الإماراتي المقرر لها يوم 29 أكتوبر المقبل بإستاد القاهرة في بطولة كأس العالم "أنتركونتيننتال".

كما يترقب الأهلي الإعلان الرسمي لموعد بطولة السوبر المصري وتُشير الدلائل إلى إنها ستُقام في الإمارات خلال الفترة من 20 حتى 24 أكتوبر المقبل بعد تأجيل إنطلاق دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا من 25 أكتوبر إلى 26 نوفمبر المقبل.