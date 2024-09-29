شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يدرس استبعاد إمام عاشور من معسكر المنتخب لمباراتى موريتانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فجر مصدر بمنتخب مصر مفاجأة قوية بشأن إمام عاشور لاعب الأهلى، وأكد أن حسام حسن المدير الفنى للمنتخب لم يحسم قرار ضمه لقائمة المنتخب فى المعسكر المقبل، وهناك اتجاه قوى لاستبعاده نظرا لتراجع مستواه الفترة الأخيرة.



واستقر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول على استبعاد الثنائى محمد الننى وأحمد حجازى من قائمة الفراعنة لمباراتى موريتانيا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.



ويستضيف منتخب مصر نظيره موريتانيا 11 أكتوبر المقبل باستاد القاهرة فى الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، ثم يخرج لخوض لقاء الجولة الرابعة في نواكشوط يوم 15 من نفس الشهر.



كما تأكدت عودة محمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي لصفوف الفراعنة في المعسكر المقبل، بعدما غاب عن المعسكر الماضى بسبب رغبته في البقاء مع ناديه الذى انضم إليه قبل معسكر المنتخب بأيام قليلة.