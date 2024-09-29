شكرا لقرائتكم خبر عن خزينة الزمالك تنتعش بـ2 مليون دولار بعد التتويج بالسوبر الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتعش خزينة نادى الزمالك بمبلغ مالى ضخم بعد التتويج بلقب السوبر الأفريقي الخامس في تاريخ القلعة البيضاء على حساب الأهلي، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة باستاد المملكة أرينا في السعودية، وفاز الفارس الأبيض بركلات الترجيح بنتيجة 4 – 3 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

الزمالك يحصل على على 500 ألف دولار مكافأة بطل السوبر من الاتحاد الافريقي "كاف" بينما يحصل الأهلي وصيف البطولة على 250 ألف دولار، كما قدم موسم الرياض جائزة مالية قدرها مليون ونصف المليون دولار للقلعة البيضاء، ومنح المستشار تركي آل الشيخ تعليماته بمنح الجائزة لنادي الزمالك تقديرا لمجهودات الفريق في البطولة.

ووجه مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، الشكر للمستشار تركي آل الشيخ على هذه الجائزة في ظل العلاقة الطيبة التي تجمعه بإدارة النادي، والتأكيد على العلاقات الوطيدة والممتدة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.