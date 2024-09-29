شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع مرتقب بين لجنة التخطيط بالأهلى وكولر بعد خسارة السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

تعقد لجنة التخطيط بالنادى الأهلى، برئاسة مختار مختار، اجتماعا مرتقبا مع السويسري مارسيل كولر المدير الفنى لفريق الكرة لمناقشة تقريره الفنى.

وطلبت لجنة التخطيط بالنادى الأهلى برئاسة مختار مختار من السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة تقديم تقرير فنى عن أسباب خسارة كأس السوبر الأفريقى أمام الزمالك بركلات الترجيح.

وترى لجنة التخطيط بالنادى الأهلى أن الفريق ظهر بشكل سيئ للغاية خلال المباراة، وفرط في الفوز رغم تقدمه بهدف وسام أبو على فى الشوط الأول، كما ظهر أغلب اللاعبين برعونة واستهتار كبير خلال سير اللقاء على غير عادة لاعبى الأهلى.

وأغلق الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر صفحة لقاء السوبر الأفريقى من أجل بدء الاستعداد للتحديات المقبلة التي تنتظر المارد الأحمر، سواء على صعيد بطولة السوبر المصري أو انطلاق دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وكذلك النسخة الجديدة من الدوري المصري.

وفرط النادي الأهلي في فرصة ثمينة لتعزيز رقمه القياسي كأكثر الأندية تتويجًا بلقب بطولة السوبر الأفريقي عبر التاريخ، وذلك بعدما توقف رصيد ألقابه بالبطولة القارية عند 8 ألقاب فقط.