عبد الله السعيد وزوجته أولاده.. أجمل 10 صور من حياة بطل سوبر إفريقيا خارج الملعب

محمد اسماعيل - القاهرة - شارك نجم الزمالك الحالي، عبد الله السعيد في مباراة السوبر الإفريقي الأخيرة بين الأهلي والزمالك، وبعد تتويج الأبيض ظهر عبد الله وهو يحتفل مع جمهور الزمالك بالمدرجات.

ويأتي تتويج عبد الله السعيد ببطولة السوبر الإفريقي بعد انتقاله إلى الزمالك في يناير 2024 من نادي براميدز.

ورغم النجومية الكبيرة التي حققها عبد الله السعيد في ملاعب كرة القدم مع الأندية التي لعب لها وهي؛ الإسماعيلي وبيراميدز والأهلي المصري والأهلي السعودي، وغيرها، إلا أنه يفضل دومًا أن تبقى حياته العائلية بعيدة عن الأضواء.

وظهر عبد الله السعيد مع زوجته وأولاده في مناسبات قليلة، شارك فيها صورًا رفقتهم، عبر حساباته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي.

وشارك عبد الله السعيد صورة تجمعه بزوجته على إنستجرام بمناسبة عيد الحب عام 2019، وعلق "عيد حب سعيد"، وقبلها بسنوات شارك صورة اجتماعية مع لاعب نادي نيوم السعودي الحالي، أحمد حجازي، كما شارك عبد الله السعيد صورًا قليلة مع أولاده، كانت إما تهنئة بعيد ميلاد أحدهم أو لحظة جمعته معهم في صباح أحد الأيام.

يذكر أن عبد الله السعيد مواليد عام 1985، بمحافظة الإسماعيلية.

شارك عبد الله السعيد مع الأهلي المصري في 227 مباراة أحرز 67 هدفا وصنع 54 هدفا، وشارك مع بيراميدز في 185 مباراة أحرز 47 هدفا وصنع 44 هدفا، ولعب حتى الآن مع نادي الزمالك 23 مباراة، أحرز 7 أهداف صنع 4.

ووصل عدد أهداف عبد الله السعيد للهدف 128 في الدوري المصري.

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