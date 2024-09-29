شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الزمالك تهتف : "زيزو هو الأصل أحسن لاعب فى مصر".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 29 سبتمبر 2024 12:05 ص

استقبلت جماهير الزمالك أحمد سيد زيزو لاعب الفريق بحفاوة بالغة، والتفت بكثافة حول سيارته وهتفت : "زيزو هو الأصل أحسن لاعب فى مصر".

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى مطار القاهرة، بعد التتويج ببطولة كأس السوبر الأفريقي على حساب الأهلي.

واستغرقت رحلة الطيران من الرياض إلى القاهرة حوالي ساعتين ونصف الساعة تقريباً.

وتُوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المملكة أرينا بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.



الجمهور أمام سيارة زيزو