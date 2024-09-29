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شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور الزمالك يهتف لعمر جابر من المطار: "الولا ولا أهو .. ابن النادى أهو" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب - حسام الحاج - تصوير ماهر إسكندرالأحد، 29 سبتمبر 2024 12:02 ص
احتفل لاعبو الزمالك بعمر جابر قائد الفريق الأبيض فور وصوله إلى مطار القاهرة احتفالا بالسوبر الأفريقي الذى حصده الفريق بالأمس بعد فوزه على الأهلى بركلات الترجيح 4 – 2 بعد انتهاء الوقت الأصلى بهدف لمثله .
وقامت جماهير الزمالك بالإحتفال باللاعب قائلة "الولا ولا أهو .. ابن النادى أهو" وهو ما تفاعل معه اللاعب من داخل سيارته، إلا أنه استاذن من الجماهير بمغادرة المكان ، وتفاجأت الجماهير بوجود شيكابالا داخل نفس السيارة وطالبته بالنزول إلا أنه قام بتحيتهم وخرجت العربية من المطار .
من ناحية أخرى التف بعض مشجعى نادى الزمالك حول لاعبى الفريق ، فور وصول بعثه فريق كرة القدم بنادي الزمالك إلى مطار القاهرة على متن رحلة خاصة، قادمة من مطار الملك خالد الدولي بالرياض حاملة كأس السوبر الأفريقية بعد الفوز عللا فريق النادي الأهلي بضربات الترجيح.
وقد تم استقبال البعثة بالورود بمطار القاهرة الدولي وإنهاء كافة الإجراءات، والتف بعض المشجعين حول اللاعبين والتقطوا الصور التذكارية معهم.
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احتفال جمهور الزمالك بوصول البعثة
أحمد سليمان وسط الجمهور
أحمد سليمان
الجمهور أمام سيارة زيزو
الجمهور مع لاعبى الزمالك بعد الوصول الى مطار القاهرة
الكابتن أحمد سليمان
بعثة الزمالك تصل الى القاهرة
تامين بعثة الزمالك
جمهور نادى الزمالك يستقبل بعثة الفريق
جمهور نادى الزمالك
حافلة نادى الزمالك بعد الوصول الى القاهرة بكأس السوبر الأفريقى
حافلة نادى الزمالك
زيزو
عبد الواحد السيد بعد الوصول الى القاهرة
عبد الواحد السيد وتحية الجمهور
عبد الواحد السيد
وصول بعثة نادى الزمالك
وصول حافلة نادى الزمالك
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