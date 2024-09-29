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جمهور الزمالك يهتف لعمر جابر من المطار: "الولا ولا أهو .. ابن النادى أهو"

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القاهرة - سامية سيد - كتب - حسام الحاج - تصوير ماهر إسكندر

الأحد، 29 سبتمبر 2024 12:02 ص

احتفل لاعبو الزمالك بعمر جابر قائد الفريق الأبيض فور وصوله إلى مطار القاهرة احتفالا بالسوبر الأفريقي الذى حصده الفريق بالأمس بعد فوزه على الأهلى بركلات الترجيح 4 – 2 بعد انتهاء الوقت الأصلى بهدف لمثله .


وقامت جماهير الزمالك بالإحتفال باللاعب قائلة "الولا ولا أهو .. ابن النادى أهو" وهو ما تفاعل معه اللاعب من داخل سيارته، إلا أنه استاذن من الجماهير بمغادرة المكان ، وتفاجأت الجماهير بوجود شيكابالا داخل نفس السيارة وطالبته بالنزول إلا أنه قام بتحيتهم وخرجت العربية من المطار . 

من ناحية أخرى التف بعض مشجعى نادى الزمالك حول لاعبى الفريق ، فور وصول بعثه فريق كرة القدم بنادي الزمالك إلى مطار القاهرة على متن رحلة خاصة، قادمة من مطار الملك خالد الدولي بالرياض حاملة كأس السوبر الأفريقية بعد الفوز عللا فريق النادي الأهلي بضربات الترجيح.

وقد تم استقبال البعثة بالورود بمطار القاهرة الدولي وإنهاء كافة الإجراءات، والتف بعض المشجعين حول اللاعبين والتقطوا الصور التذكارية معهم.

 

 

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AU5A5029

 

احتفال جمهور الزمالك بوصول البعثة
احتفال جمهور الزمالك بوصول البعثة

 

أحمد سليمان وسط الجمهور
أحمد سليمان وسط الجمهور

 

أحمد سليمان
أحمد سليمان

 

الجمهور أمام سيارة زيزو
الجمهور أمام سيارة زيزو

 

الجمهور مع لاعبى الزمالك بعد الوصول الى مطار القاهرة
الجمهور مع لاعبى الزمالك بعد الوصول الى مطار القاهرة

 

الكابتن أحمد سليمان
الكابتن أحمد سليمان

 

بعثة الزمالك تصل الى القاهرة
بعثة الزمالك تصل الى القاهرة

 

تامين بعثة الزمالك
تامين بعثة الزمالك

 

جمهور نادى الزمالك يستقبل بعثة الفريق
جمهور نادى الزمالك يستقبل بعثة الفريق

 

جمهور نادى الزمالك
جمهور نادى الزمالك

 

حافلة نادى الزمالك بعد الوصول الى القاهرة بكأس السوبر الأفريقى
حافلة نادى الزمالك بعد الوصول الى القاهرة بكأس السوبر الأفريقى

 

حافلة نادى الزمالك
حافلة نادى الزمالك

 

زيزو
زيزو

 

عبد الواحد السيد بعد الوصول الى القاهرة
عبد الواحد السيد بعد الوصول الى القاهرة

 

عبد الواحد السيد وتحية الجمهور
عبد الواحد السيد وتحية الجمهور

 

عبد الواحد السيد
عبد الواحد السيد

 

وصول بعثة نادى الزمالك
وصول بعثة نادى الزمالك

 

وصول حافلة نادى الزمالك
وصول حافلة نادى الزمالك

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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