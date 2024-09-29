شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور الزمالك يهتف لعمر جابر من المطار: "الولا ولا أهو .. ابن النادى أهو" والان مع تفاصيل الخبر

احتفل لاعبو الزمالك بعمر جابر قائد الفريق الأبيض فور وصوله إلى مطار القاهرة احتفالا بالسوبر الأفريقي الذى حصده الفريق بالأمس بعد فوزه على الأهلى بركلات الترجيح 4 – 2 بعد انتهاء الوقت الأصلى بهدف لمثله .



وقامت جماهير الزمالك بالإحتفال باللاعب قائلة "الولا ولا أهو .. ابن النادى أهو" وهو ما تفاعل معه اللاعب من داخل سيارته، إلا أنه استاذن من الجماهير بمغادرة المكان ، وتفاجأت الجماهير بوجود شيكابالا داخل نفس السيارة وطالبته بالنزول إلا أنه قام بتحيتهم وخرجت العربية من المطار .

من ناحية أخرى التف بعض مشجعى نادى الزمالك حول لاعبى الفريق ، فور وصول بعثه فريق كرة القدم بنادي الزمالك إلى مطار القاهرة على متن رحلة خاصة، قادمة من مطار الملك خالد الدولي بالرياض حاملة كأس السوبر الأفريقية بعد الفوز عللا فريق النادي الأهلي بضربات الترجيح.

وقد تم استقبال البعثة بالورود بمطار القاهرة الدولي وإنهاء كافة الإجراءات، والتف بعض المشجعين حول اللاعبين والتقطوا الصور التذكارية معهم.



AU5A5029



احتفال جمهور الزمالك بوصول البعثة



أحمد سليمان وسط الجمهور



أحمد سليمان



الجمهور أمام سيارة زيزو



الجمهور مع لاعبى الزمالك بعد الوصول الى مطار القاهرة



الكابتن أحمد سليمان



بعثة الزمالك تصل الى القاهرة



تامين بعثة الزمالك



جمهور نادى الزمالك يستقبل بعثة الفريق



جمهور نادى الزمالك



حافلة نادى الزمالك بعد الوصول الى القاهرة بكأس السوبر الأفريقى



حافلة نادى الزمالك



زيزو



عبد الواحد السيد بعد الوصول الى القاهرة



عبد الواحد السيد وتحية الجمهور



عبد الواحد السيد



وصول بعثة نادى الزمالك