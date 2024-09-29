"بيكلمني قبل أي مباراة مع الزمالك".. 17 صورة لرحلة سيف الدين الجزيري وزوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يحرص العديد من نجوم كرة القدم المصرية والعربية، على مشاركة عائلتهم اللحظات السعيدة ولحظات الانتصار وتحقيق البطولات، وبشكل خاص نجوم القطبين الأهلي والزمالك.

وأحد أبرز نجوم القطبين، الذين يحرصون دائماً على مشاركة زوجاتهم وأفراد أسرتهم، لحظات الفرح والاحتفال بعد التتويج بالبطولات، هو نجم نادي الزمالك سيف الدين الجزيري.

وظهرت هبة الجزيري، زوجة نجم نادي الزمالك سيف الدين الجزيري، رفقة زوجها في العديد من المناسبات، وأبرزها ظهورها معه في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتقاط معه الصور التذكارية وهي تحمل كأس البطولة من داخل الملعب.

وتسببت زوجة نجم الزمالك، في حدوث أزمة في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية العام الماضي، التي توج بها نادي الزمالك، بسبب منعها من النزول إلى أرض الملعب،قبل أن يتم حل الأزمة وتدخل هى ونجل اللاعب إلى أرض الملعب.

وكانت زوجة سيف الدين الجزيري تحدث في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر"، عن علاقتها بسيف، قائلة: "سيف رب أسرة مميز وكويس، وأب أيضاً كويس لياسين".

وصرح الجزيري أيضاً: "أنه يحرص دائماً على التواصل مع زوجته قبل أي مباراة يخوضها مع الزمالك".

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