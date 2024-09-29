مدرب نيس يكشف سبب تبديل محمد عبد المنعم بين شوطي مباراة الفريق أمام لانس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف محمد:

كشف فرانك هايس المدير الفني لفريق نيس الفرنسي، سبب استبدال اللاعب المصري محمد عبد المنعم بين شوطي مباراة الفريق أمام لانس بالدوري الفرنسي، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم.

وقال هايس في تصريحات، خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "اتخذت بعض القرارات الفنية بين شوطي المباراة، بسبب ضيق المدة الزمنية التي نخوض فيها العديد من المباريات، خاصة وأن اللاعبين بذلوا جهداً كبيرا في مباراة ريال سوسيداد، وسوف نلعب في الفترة المقبلة أمام لاتسيو وباريس سان جيرمان".

وأضاف: "ولم أضع بعض اللاعبين في أفضل الظروف أمام فريق قوي ومميز مثل لانس، لذلك قمت بإجراء بعض التغييرات بين شوطي المباراة، للعب بشكل هجومي أكبر".

وكان فرانك هايس، قام بتغيير محمد عبد المنعم بين شوطي مباراة الفريق أمام لانس الفرنسي.

والجدير بالذكر أن مباراة الفريق أمام لانس، في الدوري الفرنسي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، في منافسات الجولة السادسة بالدوري الفرنسي.