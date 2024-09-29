بعد التتويج التاريخي بالسوبر الإفريقي.. 35 صورة للاعبي الزمالك مع الجمهور بعد وصولهم مطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

حرص جماهير نادي الزمالك، على استقبال لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، فور وصولهم إلى مطار القاهرة، بعد التتويج بلقب السوبر الأفريقي على حساب النادي الأهلي، في اللقاء الذي أقيم بالمملكة العربية السعودية.

وظهر جمع كبير من جماهير نادي الزمالك، وهم يلتفون حول سيارات اللاعبين، ويلتقطون معهم الصور التذكارية ويتبادلون الاحتفالات سوياً.

وكان نادي الزمالك، تمكن من تحقيق الفوز على حساب النادي الأهلي، بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين أمس، في نهائي السوبر الأفريقي.

ونجح نادي الزمالك في زيادة عدد ألقابه في السوبر الأفريقي، إلى اللقب الخامس في بطولة كأس السوبر الأفريقي.



ويأتي التتويج التاريخي للزمالك ببطولة السوبر الإفريقي على حساب الأهلي بعد 30 عامًا من التتويج على حساب الأهلي أيضًا في سوبر 1994.

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