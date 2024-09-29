تخطى الغندور.. رقم تاريخي لشيكابالا بعد فوز الزمالك ببطولة كأس السوبر الإفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - فاز نادي الزمالك على النادي الأهلي، أمس، في مباراة أقيمت على ملعب المملكة أرينا، للمنافسة على بطولة الكأس اسوبر الإفريقي.

توج الزمالك بالبطولة بعد فوزه بركلات الترجيح على حساب النادي الأهلي، حيث انتهى وقت المباراة الأساسي بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف.

وبهذه البطولة يصل محمود عبد الرازق شيكابالا لرقم تاريخي باعتباره أكثر لاعب فوزًا بالبطولات داخل نادي الزمالك، حيث وصل لرصيده إلى اللقب 17 طوال مسيرته مع الفريق، ليتخطى خالد الغندور وعبد الواحد السيد اللذين حققا 16 بطولة مع الزمالك.

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