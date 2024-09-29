شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالات بالورود فى استقبال بعثة الزمالك بمطار القاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

التف بعض مشجعى نادى الزمالك حول لاعبى الفريق ، فور وصول بعثه فريق كرة القدم بنادي الزمالك إلى مطار القاهرة على متن رحلة خاصة، قادمة من مطار الملك خالد الدولي بالرياض حاملة كأس السوبر الأفريقية بعد الفوز عللا فريق النادي الاهلي بضربات الترجيح.

وقد تم استقبال البعثة بالورود بمطار القاهرة الدولي وإنهاء كافة الإجراءات، والتف بعض المشجعين حول اللاعبين والتقطوا الصور التذكارية معهم.

وتُوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المملكة أرينا بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.



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