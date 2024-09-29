شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء مجلس إدارة الزمالك يستقبلون بعثة الفريق الكروى بالمطار والان مع تفاصيل الخبر

حرص الدكتور حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك وعمرو أدهم ونيرة الأحمر عضوي مجلس الإدارة، والدكتور عبد الله جورج مستشار المجلس، على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بمطار القاهرة، بعد العودة من السعودية وتحقيق بطولة كأس السوبر الأفريقي على حساب الأهلي.



وحرص أعضاء مجلس الإدارة على توزيع الورود على جميع أفراد البعثة فور الوصول إلى القاهرة.



وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت باستاد المملكة أرينا في الرياض بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.



وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، قد قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة 6 أيام، بعد العودة من السعودية، والتتويج بالسوبر الأفريقي.



ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم السبت المقبل، استعداداً للموسم الجديد ومباريات السوبر المحلي وكأس الكونفدرالية الأفريقية.