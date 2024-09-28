شكرا لقرائتكم خبر عن بورتو السويس والهدى السعودى يجهزان الإسماعيلى للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

يواصل فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، استعداداته للموسم الجديد، بخوض مجموعة من الوديات، على استاد الإسماعيلية، وذلك طبقا للجدول الزمني المحدد من الجهاز الفني بقيادة أشرف خضر.

يلاقي الإسماعيلي نظيره بورتو السويس، يوم الإثنين المواقق 30 سبتمبر الجاري، على استاد الإسماعيلية، فيما يواجه الهدى السعودي، يوم الخميس الموافق 3 أكتوبر المقبل

واتفق الجهاز الإداري لفريق الكرة الأول بالنادي، في وقت سابق، على خوض وديتين أمام طلائع الجيش، يوم 9 أكتوبر المقبل، على استاد الإسماعيلية، وأمام الجونة، يوم 16 أكتوبر.

وفضّل الجهاز الفني المؤقت للفريق، بقيادة أشرف خضر، على خوض عدة مباريات بمستويات مختلفة لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين.