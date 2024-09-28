شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يترقب وصول كوستا إلى القاهرة للخضوع للكشف الطبى والان مع تفاصيل الخبر

يترقب مسئولو نادى الزمالك وصول المدافع جيفرسون كوستا لاعب أحد الأكاديميات بنادى بنفيكا البرتغالى إلى القاهرة من أجل الخضوع للكشف الطبى تمهيدا للتعاقد معه بشكل رسمى خلال فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم صفوف الخط الخلفى.

ويحمل اللاعب جيفرسون كوستا الجنسيتين البرتغالية وغينيا بيساو ويبلغ من العمر 19 عاما وسيتم قيده تحت السن بفريق الزمالك ولعب في صفوف ناشئين فريقي بنفيكا وبراجا البرتغاليين.

في سياق مختلف نجح الزمالك في تحقيق لقبه الخامس فى كأس السوبر الأفريقي، بعد فوزه على غريمه التقليدي الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4 - 3، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1 - 1، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، على ملعب "المملكة أرينا" في الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية.

وعزز الزمالك وصافته لقائمة أكثر الأندية تتويجا بكأس السوبر الأفريقي برصيد 5 ألقاب خلف الأهلي صاحب الرقم القياسي برصيد 8 ألقاب.

وجاء تتويج الفارس الأبيض ليعزز سيطرة أبطال الكونفدرالية على لقب كأس السوبر الأفريقي، وذلك خلال المواسم الثلاثة الأخيرة.

وبدأت سيطرة أبطال الكونفدرالية على لقب كأس السوبر الأفريقي بفوز نهضة بركان المغربي على الوداد بثنائية نظيفة عام 2022، ثم تحقيق فريق اتحاد العاصمة الجزائري اللقب على حساب الأهلي بهدف نظيف، وأخيراً تتويج الزمالك باللقب على حساب الأهلي أيضا بركلات الترجيح بنتيجة 4 - 3، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1 - 1.

وحقق الفريق الأبيض ألقابه الخمس في بطولة كأس السوبر الأفريقي على حساب الأندية العربية، بينما خسر مرة واحدة أمام فريق هارتس أوف أوك الغاني 2 - 0 في عام 2001.