شكرا لقرائتكم خبر عن منتخبات اليد المصرية تحصد جميع الألقاب القارية فى عام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

قدمت المنتخبات الوطنية لكرة اليد في مختلف الأعمار، سواء رجال أو شباب أو ناشئين ملحمة بكل ما تحمله الكلمة خلال عام 2024، بعد السيطرة التامة على كافة البطولات القارية.

ففي بداية العام الجاري نجح منتخب مصر الأول لكرة اليد في حصد لقب كأس الأمم الأفريقية والتي أقيمت بالقاهرة خلال شهر يناير، وقدم منتخب الكبار لليد أداء أسطوريا فاز من خلاله بجميع مبارياته في البطولة.

وفي شهر أبريل من عام 2024، تمكن منتخب مصر للشباب من التتويج بلقب دورة الألعاب الإفريقية رغم خوض جميع المنتخبات المشاركة البطولة بالفريق الأول، وكان مجلس إدارة اتحاد اليد اتخذ قرارا بخوض دورة الألعاب الأفريقية بفريق لشباب لاكتساب الخبرات اللازمة وتكوين فريق قوي يكون قادرا على المنافسة بكافة البطولات القارية والعالمية.

وخلال شهر سبتمبر الجاري تمكن منتخب الشباب من حصد لقب بطولة الأمم الأفريقية بعد تقديم عروض قوية للغاية والفوز في المباراة النهائية على حساب تونس المستضيف للبطولة ووسط حضور جماهيري تونسي كبير للغاية.

وأخيرا تمكن منتخب الناشئين من مواصلة تعملق كرة اليد المصرية بالفوز بلقب الأمم الأفريقية التي أقيمت في تونس خلال شهر سبتمبر الجاري أيضا.

وبعيدا عن القارة السمراء توج منتخب الكراسي المتحركة لكرة اليد ببطولة العالم لكرة اليد بعد تنظيم مصر ورائع وضع خلاله اتحاد اليد كل خبراته من خلال كتيبة عمل استمرّت ليل نهار حتى تحقق الإنجاز.

ولا يغفل دعم الاتحاد الدولي برئاسة الدكتور حسن مصطفى الذي منح مصر حق التنظيم وساهم بدعم كبير في إنجاح البطولة.

وأبدى الدكتور محمد الأمين رئيس اتحاد كرة اليد سعادته الغامرة نتيجة كافة المنتخبات الوطنية بكافة البطولات القارية خلال هذا العام مؤكدا أن ما حدث إنجاز كبير لكرة اليد المصرية.

وأكد الأمين أن منظومة كرة اليد المصرية تثير وفقا لأحدث الأساليب العلمية من أجل التطوير بشكل مستمر وامتلاك منتخبات قوية على أعلى مستوى ممكن بمختلف الأعمار.

وأشاد الأمين بتعاون وزارة الرياضة ودعم الدكتور الوزير أشرف صبحي المستمر الذي يلبي جميع مطالبنا.



منتخب شباب اليد