مجدي عبد الغني يكشف لمصراوي حقيقة سحر مؤمن زكريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

علق مجدي عبد الغني نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، على كل ما أثير خلال الساعات الماضية، حول وجود أحد أعمال السحر الخاصة باللاعب مؤمن زكريا نجم الأهلي السابق، داخل المقابر الخاصة به.

وقال عبد الغني في تصريحات خاصة لمصراوي: "كل ما يقال مجرد إشاعات ولا أساس لها من الصحة، ولا أعلم من هو الشخص الذي قال هذه التصريحات، وأيضاً لا أعرف من هو التربي".

وأضاف: "انا لا أمتلك أي مدفن في البساتين من الأساس".

واختتم عبد الغني: "كل ما يثار هو أمر غير منطقي من الأساس".

وتداولت العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم السبت، الكثير من الأخبار تشير إلى العثور على بعض أعمال السحر الخاصة بالاعب مؤمن زكريا، أمام المدفن الخاص بمجدي عبد الغني، نجم المنتخب الوطني السابق.

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